قرار لوزير المالية بتمديد مهل عقارية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا مدد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمنًا المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمنًا، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.