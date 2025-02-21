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جدول جديد لأسعار المحروقات...

2025-02-21 | 02:15
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
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جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية، والمازوت 4000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقرا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1.485.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1.525.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1.385.000 ليرة لبنانية
- الغاز:  1.114.000 ليرة لبنانية 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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