حبيب يتمنى على سوليدير إنارة وسط بيروت وشارع المصارف

وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب كتاباً إلى المدير العام لشركة سوليدير زياد أبو جمرة، تمنى فيه "العمل على إنارة شوارع بيروت عموماً ووسط بيروت وشارع المصارف خصوصاً، بعد إعادة فتح كل الطرقات في المنطقة".



ودعا حبيب "إلى اقتناص هذا الظرف التفاؤلي الذي ساد عقب انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتعيين رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وبالتالي الاستفادة من هذه الفرصة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية عبر تفعيل حركة أسواق الوسط التجاري في بيروت خصوصاً وفي العاصمة عموماً"، مشيرا الى أن مشروع إنارة الشوارع في هذه المنطقة يدخل ضمن هذا الهدف ولا سيما شارع المصارف في وسط بيروت نظراً إلى موقعه الاستراتيجي الحيوي في ربط شوارع بيروت ببعضها البعض.