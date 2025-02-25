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اقتصاد

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

2025-02-25 | 02:27
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انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات
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انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت 2000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 1000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1483.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1523.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1387.000 ليرة لبنانية
- الغاز:  1115.000 ليرة لبنانية
 
 
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