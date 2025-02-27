الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

شقير: الإستقرار الإجتماعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

2025-02-27 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير: الإستقرار الإجتماعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
2min
شقير: الإستقرار الإجتماعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل رئيس تجمع "كلنا بيروت" رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفودًا عمالية طرابلسية وشمالية برئاسة رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد ومشاركة عدد من رؤساء النقابات العمالية الشمالية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

وقدّر شقير زيارة الوفود العمالية والسيد ورؤساء النقابات، مؤكدًا "إيلاءه اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الإجتماعية والعمالية، إنطلاقًا من القناعة الراسخة بضرورة تحقيق الإستقرار الإجتماعي كونه يشكل ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة واستقرار البلاد وازدهارها.

وشدد على "ضرورة قيام السلطة في لبنان بتنفيذ الإصلاحات الشاملة بشكل سريع بما في ذلك خلق بيئة مؤاتية للأعمال والإستثمار، لأن من شأن ذلك خلق وظائف جديدة للبنانيين وتحسين مداخيل العمال وتوفير حياة كريمة تليق بهم."

وأشار شقير الى أن "الورقة الإصلاحية الشاملة التي وضعتها الهيئات الإقتصادية وسلمت نسختها الأولى الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تتضمن شقًا وازنًا يتعلق بمعالجة مختلف القضايا الإجتماعية بما يؤدي الى ترسيخ الإستقرار الإجتماعي".

وتحدث السيد شاكرًا شقير على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للقضايا العمالية، كما شكره على دعمه لعمال الشمال.

وشدد على أن" وقوف شقير الى جانب العمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والعمال بشكل خاص يظهر مدى إلتزامه بالقضايا العمالية وحسه الإجتماعي لبناء مجتمع متكافل متضامن الذي يشكل إحدى الأعمدة الأساسية لبناء الوطن."

وكانت كلمات من قبل رؤساء النقابات العمالية أشادوا فيها بمواقف شقير وأعماله على مستوى الشأن العام ووقوفه الى جانب العمال في قضاياهم، كما تحدثوا عن بعض القضايا الاساسية التي تهمهم.

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الإستقرار

الإجتماعي

ركيزة

لتحقيق

التنمية

المستدامة

معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-01-20

شقير: لتضافر الجهود واتخاذ الخطوات التي من شأنها تنمية الصادرات اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

ملك الأردن على إكس: تحقيق سلام عادل على أساس حل الدولتين هو السبيل لضمان الاستقرار الإقليمي

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-09

تركيا تأمل أن يساهم انتخاب عون في تحقيق الاستقرار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-08

الخارجية السورية: رفع العقوبات بشكل كامل بات ضروريًا لدفع عجلة التعافي وتحقيق الإستقرار والإزدهار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-02-25

معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق

LBCI
اقتصاد
2025-02-25

وزارة المالية: ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند

LBCI
اقتصاد
2025-02-25

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
2025-02-25

رائد خوري لـ"الديار": خطة "ماكينزي" جاهزة لا تزال صالحة بنسبة 90 %... فاستعملوها

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
فنّ
10:00

بعدما دمّرت الحرب منزله وأعماله... احياء إرث الراحل عبد الحميد بعلبكي (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:58

وزير المالية الإسرائيليّ سموتريتش يلتقي بوزير الخزانة الأميركيّ بيسنت في واشنطن الأربعاء المقبل

LBCI
أخبار لبنان
09:44

الصدي إلتقى روداكوف وبحث مع "اليونيسف" و"وكالة التنمية الفرنسية" في تعزيز التعاون

LBCI
أمن وقضاء
09:38

قتيل في حادث سير على طريق عزة - راشيا

LBCI
أخبار دولية
09:34

أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستانيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-25

دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد خلال رمضان

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-16

الشيخ نعيم قاسم: مواقف ترامب من القضية الفلسطينية وفلسطين خطيرة جدا وهي عملية ابادة سياسية

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-31

شهداء وجرحى في غارات على معابر غير شرعية في منطقة جنتا على السلسلة الشرقية فجرا (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:14

أوجلان: أدعو إلى إلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة ولغة عصر السلام والمجتمع الديمقراطي بحاجة إلى التطوير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:24

يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام

LBCI
أخبار دولية
08:02

إليكم تفاصيل صفقة وقف النار والإجتماع الأمني الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:40

درغام: سنكون معارضة بناءة

LBCI
أخبار دولية
16:38

ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
16:35

تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
14:11

في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة

LBCI
فنّ
14:05

خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً

LBCI
فنّ
06:57

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
12:47

ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:36

ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة

LBCI
خبر عاجل
13:10

مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

LBCI
منوعات
11:30

وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)

LBCI
فنّ
15:15

بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More