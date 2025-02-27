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اقتصاد
شقير: الإستقرار الإجتماعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
2025-02-27 | 08:13
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شقير: الإستقرار الإجتماعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل رئيس تجمع "كلنا بيروت" رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفودًا عمالية طرابلسية وشمالية برئاسة رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد ومشاركة عدد من رؤساء النقابات العمالية الشمالية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وقدّر شقير زيارة الوفود العمالية والسيد ورؤساء النقابات، مؤكدًا "إيلاءه اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الإجتماعية والعمالية، إنطلاقًا من القناعة الراسخة بضرورة تحقيق الإستقرار الإجتماعي كونه يشكل ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة واستقرار البلاد وازدهارها.
وشدد على "ضرورة قيام السلطة في لبنان بتنفيذ الإصلاحات الشاملة بشكل سريع بما في ذلك خلق بيئة مؤاتية للأعمال والإستثمار، لأن من شأن ذلك خلق وظائف جديدة للبنانيين وتحسين مداخيل العمال وتوفير حياة كريمة تليق بهم."
وأشار شقير الى أن "الورقة الإصلاحية الشاملة التي وضعتها الهيئات الإقتصادية وسلمت نسختها الأولى الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تتضمن شقًا وازنًا يتعلق بمعالجة مختلف القضايا الإجتماعية بما يؤدي الى ترسيخ الإستقرار الإجتماعي".
وتحدث السيد شاكرًا شقير على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للقضايا العمالية، كما شكره على دعمه لعمال الشمال.
وشدد على أن" وقوف شقير الى جانب العمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والعمال بشكل خاص يظهر مدى إلتزامه بالقضايا العمالية وحسه الإجتماعي لبناء مجتمع متكافل متضامن الذي يشكل إحدى الأعمدة الأساسية لبناء الوطن."
وكانت كلمات من قبل رؤساء النقابات العمالية أشادوا فيها بمواقف شقير وأعماله على مستوى الشأن العام ووقوفه الى جانب العمال في قضاياهم، كما تحدثوا عن بعض القضايا الاساسية التي تهمهم.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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