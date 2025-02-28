جابر التقى ديون: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لاعادة الاعمار

أجرى وزير المالية ياسين جابر مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون مباحثات في المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية، والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.



ولفت ديون الى انهما ناقشا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى أن البنك الدولي كان حاضراً إلى جانب لبنان في خلال أحلك أوقاته، وأنه سيواصل دعمه للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار.



كما اشار الى انهما استعرضا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، لافتا الى أنها تشمل قطاعات رئيسية مثل ادارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة.



وقال: "ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم".



واضاف: "كما ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية".



ولفت ديون الى ان الشفافية والمساءلة كانتا من المحاور الأساسية في مناقشاتهما، خصوصًا من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم".



وكشف انه سيتم العمل مع وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، ما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة.



واكد انه تم البحث في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية داعيا الى التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. وطمأن الى ان البنك الدولي ملتزم تماماً بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. ورحب بالوزير جابر في واشنطن في خلال اجتماعات الربيع.



واوضح ان ٢٥٠ مليون دولار متاحة لأنها خصصت في الميزانية من قبل البنك الدولي مشيراً الى وجوب البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على ٢٥٠ مليون إضافية، وانه سيتم التوجه إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة ملياري دولار .

واكد أن جزءًا من التمويل للبنان يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح.



ورداً على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، قال ديون: "أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. ورأى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان علاقة شراكة، وانه في إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. واعلن إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي.



وأكّد ديون أنه من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا، لافتا الى أن "الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة".



بدوره، شكر جابر لنائب رئيس البنك الدولي اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان، كما شكره على كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة .



وقال جابر: "سمعتُ كلامًا داعمًا جدًا لهذه الحكومة، وداعمًا أيضًا لمشروع إعادة الإعمار. كما تعلمون، في خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار".



وأضاف: "إن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع ، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها".

