وزارة الاقتصاد تكثّف جولاتها الرقابية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط، أن مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية، ومستودعات المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.



وأكد الوزير أنه تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية، بالإضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية.





وأكد بساط على أن الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية في خلال شهر رمضان، لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع.



كما أعلن أنه سيطرح قريبًا أمام مجلس الوزراء ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني.



هذا ودعا الوزير المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، وذلك عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني "MOET Digital Services" المتاح على الهواتف الذكية وقد أحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.وأكد بساط على أن الوزارة ستواصل تكثيف جولاتها الرقابية في خلال شهر رمضان، لتكون إلى جانب المواطنين والمستهلكين في مواجهة أي استغلال غير مشروع.كما أعلن أنه سيطرح قريبًا أمام مجلس الوزراء ملف تشكيل هيئة المنافسة لمكافحة الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني.هذا ودعا الوزير المواطنين إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال يتعرضون له، وذلك عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى الوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني "MOET Digital Services" المتاح على الهواتف الذكية https://apps.apple.com/app/id6483808579



وحذر كل من يتجرّأ على مضاعفة أرباحه بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن مديرية حماية المستهلك ستواصل ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.