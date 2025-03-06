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اقتصاد

جابر لمديري المالية العامة والجمارك: الوزارة ماضية في الإصلاحات لتحسين النظام المالي والجمركي

2025-03-06 | 08:24
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جابر لمديري المالية العامة والجمارك: الوزارة ماضية في الإصلاحات لتحسين النظام المالي والجمركي
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جابر لمديري المالية العامة والجمارك: الوزارة ماضية في الإصلاحات لتحسين النظام المالي والجمركي

أكد وزير المالية ياسين جابر" أن الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد". 
وأشار إلى "أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

كلام الوزير جابر جاء في خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل من مديري المالية العامة والجمارك، للاطلاع على الآليات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية.

ودعا جابر المديرين" المعنيين في المجالات تلك إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".

المجلس الأعلى للجمارك

أما في ما خص اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، فخصص إضافة إلى اجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق  PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر  والرقابة اللاحقة PCA  للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.

كما شدد جابر على "أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية".
 
 
 
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