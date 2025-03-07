فتوح: اي اعادة هيكلة او اصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية

وقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اتفاقية تعاون مع شركة ReSecurity لحماية المعلومات والمواقع الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية العربية، في مقر الامانة العامة للاتحاد، في حضور ممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية.



وأعلن فتوح أنه بصدد توقيع اتفاقية مهمة مع احد اكبر الشركات في العالم والمعترف بها كأهم شركة للأمن السيبراني ابتكارا والتي تاسست في العام 2016 وتهدف إلى حماية الامن السيبراني، لافتا الى أن اتحاد المصارف العربية عمل على مواضيع تتعلق بحماية القطاع المصرفي من اعوام عديدة بما فيها مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الأرهاب ومكافحة الفساد والرشوة.



ولفت الى أن أي بنك مراسل لا يستطيع التعامل مع اي بنك آخر إلا من خلال هذه القوانين وتحديدا قوانين مكافحة، غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد والرشوة.



وقال: "في ظل التكنولوجيا والتطور الحاصل في العالم، برز موضوع الامن السيبراني، واليوم أصبحنا نتحدث ب digital banks و digital assets و العملة الرقمية، وبالتالي احتمال خرق لهذه الأنظمة المصرفية احتمال كبير لا بل اكثر خطورة في هذه الفترة. من هنا، يحرص اتحاد المصارف العربية على التعاون مع شركائه الدوليين والخبراء الدوليين في هذا الموضوع".



وشدد على "حرص اتحاد المصارف العربية على تقديم هذه الخدمة إلى المصارف الاعضاء في لبنان وخارجه، لحماية بياناتهم المالية ومواقعهم الالكترونية".



وردا على سؤال حول مصير الودائع، أوضح فتوح انه يجب الاعتراف أن لبنان اليوم هو على الطريق الصحيح، لافتا الى أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية هي خطوة إيجابية ومهمة جدا لاعادة الثقة بلبنان تمهيدا الإعادة الثقة بالمصارف.

وقال: "بالنسبة إلى موضوع المودعين، فان اي إصلاح مصرفي يذكر فيه عبارة شطب الودائع فهذا ليس باصلاح".



وفي موضوع هيكلة المصارف، رأى فتوح أن اي اعادة هيكلة او إصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية".