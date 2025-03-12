اجتماع بين وزير المالية ووفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى عرضه

عُقد صباح اليوم اجتماع في وزارة المالية ضمّ الى الوزير ياسين جابر المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه وحضره وفد من البنك والمدراء المعنيين في الوزارة والخبراء العاملين فيها، جرى في خلاله عرض لمشروع تحديث أجهزة المعلوماتية للوزارة المموّل من البنك الدولي.



ولفت جابر الى أن الاجتماع مع البنك الدولي أتى ضمن سلسلة من المشاريع يجري بحثها مع البنك الدولي، مشيرا الى أنه تمّ اليوم عرض لقرض مهم بحوالي 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.



وقال: "لقد مضى سنوات طويلة على إنشاء الأجهزة المعلوماتية ومع مضي السنين ومرور الوقت، أصبحت البرامج والأجهزة قديمة وبحاجة الى تجديد، وما نبحثه اليوم هو إنشاء قاعدة بيانات موّحدة Data center في مكان واحد لجميع أقسام وزارة المالية، من جمارك وضريبة قيمة مضافة وأملاك مبنية وسواها في مديرية المالية العامة، وتحديثها وجمع كل الموظفين والاختصاصيين فيها وقد تم تحضير مكان في مبنى الوزارة الحالي في وسط بيروت".



وأوضح جابر أن بهذه الطريقة يتم جمع كل الطاقات العاملة في نظم المعلوماتية في مكان واحد مع تحديث للأجهزة، الأمر الذي يعتبر ضرورياً جداً، لافتا الى "أن ما يُنفق على هذا المشروع هو استثمار مهم فمن خلاله يتم تحسين الجباية وتقديم خدمة أفضل للمواطن عبر الـ Online وسيتم العمل على انجازه بالسرعة الممكنة حتى لو اضطررنا الى إضافة مبالغ إضافية على المبلغ المخصص من البنك الدولي، لأن ذلك يُعدّ استثماراً مهماً".











