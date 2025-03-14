لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

تجاوز سعر الذهب الـ3000 دولار لأول مرة في التاريخ، مع تهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية.



وارتفع سعر الذهب في تعاملات الصباح بنسبة 2,94 في المئة إلى 3000,85 دولارا للأونصة، بعد يوم على تجاوزه السعر القياسي المسجّل أواخر شباط.