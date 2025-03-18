الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والوزير شحادة: تأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة
2025-03-18 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
4
min
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والوزير شحادة: تأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة
عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير اجتماعًا مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية وعدد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتركز البحث في خلال الإجتماع، على متطلبات الإصلاح والنهوض بالإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، وكذلك سبل تفعيل وتعميم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إن كان بالنسبة لقطاعات الدولة وإداراتها، في إطار المكننة الشاملة واعتماد الرقمنة أو بالنسبة للقطاع الخاص اللبناني بهدف تطوير الاقتصاد اللبناني وزيادة انتاجيته وتنافسيته.
وقبل الدخول الى الإجتماع، أطلع شقير شحادة على الرجل الآلي (روبوت) الذي استقدمته غرفة بيروت وجبل لبنان لإستخدامه في خدمات محددة، على أن يتم إطلاقه في مؤتمر صحاي سيعقد في الفترة المقبلة.
شقّير
وأكّد شقير أن ما يهمّ الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي هو إعادة الزخم للإقتصاد الوطني بكل قطاعاته ومحركاته، والحفاظ على هوية لبنان الإقتصادية والثقافية ونظامه الإقتصادي الحر والمبادرة الفردية، وكذلك التقدم وبناء دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.
ولفت الى أن الهيئات ترى بالوزير شحادة سنداً قويًا لتحقيق كل هذه الطموحات، إن كان بدوره داخل الحكومة في دفع عملية إجراء إصلاحات جذرية، أو بالنسبة للحفاظ على هوية لبنان، أو في عمله في وزارته بالنسبة لملفات أساسية لها علاقة بمستقبل البلد.
واعتبر شقّير أنه بين يدي الوزير ملف يعتبر من أبرز الملفات الأساسية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، مشدداً على أنه في حال لم نستطع التَحَوّل سريعاً وولوج عالم الذكاء الإصطناعي فالزمن سيسبقنا كثيراً، معرباً عن ثقته بأن هذا الموضوع مع الوزير شحادة سيكون في أيادٍ أمينة، وستتمكن من تحقيق تقدم نوعي على هذا المستوى.
شحادة
بدوره، أشار شحادة الى أنه من أهم مسؤوليات هذه الحكومة كما هو شعارها الإصلاح والإنقاذ، وأن من أهم عناوينها الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن ذلك لا يقلل من أهمية المواضيع السياسية التي تعالجها الحكومة حالياً في الأمن، الحدود، فرض سلطة، القضاء، تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة.
وقال: "لا نزال في بداية الإصلاحات وهناك مسؤولية علينا وهو التشاور قدر المستطاع مع القطاع الخاص بشكل أن تكون القرارات في مصلحة البلد ككل ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد".
وأضاف: "أنا أتولى وزارتين مختلفتين، مهجرين وشؤون التكنولوجيا، لا يمكن أن يكون إختلاف أكثر من ذلك عن بعضهما، فواحدة تتعاطى بمشاكل الماضي، والثانية تتعاطى بمستقبل لبنان، كاشفاً عن أنه بدأ مشروع إقفال ملف المهجرين ومن ثم اقفال الوزارة".
وتمنى أن يكون ذلك نموذجًا للبقية لفتح وزارات جديدة، كما تمنى من باقي الوزراء أن يستفيدوا من التجربة لتحويل كل الملفات إلى الرقمنة بشكل للقيام بالمعاملات بشكل أسرع.
وتحدث شحادة عن الوزارة المستحدثة، فأشار الى أن الحكومة تبنت إنشاء هذه الوزارة ووضعت رؤية لها لتكون المحرك للبنان بقطاعيه العام والخاص، عبر الإستفادة من أحدث تقنيات ولاسيما الذكاء الاصطناعي والتتكنولوجيا الرقمية، بهدف مساعدة المواطنين والقطاعين العام والخاص لتمكينه من الإنتقال بخدماته إلى الرقمنة.
ثم عرض شحادة أبرز مرتكزات الرؤية التي وضعها لوزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والهادفة الى تحقيق تقدم سريع وكبير في هذه الموضوع بالنسبة للدولة والقطاع الخاص اللبناني.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الهيئات
الإقتصادية
والوزير
شحادة:
تأكيد
التعاون
لتحقيق
الأهداف
المرجوة
التالي
إنخفاض بأسعار المحروقات...
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-15
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية ووزير المال: بحث في حلول للأزمات المتراكمة
أخبار لبنان
2025-03-15
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية ووزير المال: بحث في حلول للأزمات المتراكمة
0
اقتصاد
2025-03-07
إجتماع للهيئات الإقتصادية مع البساط ناقش ملفات أساسية لخلق بيئة محفزة للأعمال وإعادة إطلاق الإقتصاد
اقتصاد
2025-03-07
إجتماع للهيئات الإقتصادية مع البساط ناقش ملفات أساسية لخلق بيئة محفزة للأعمال وإعادة إطلاق الإقتصاد
0
أخبار لبنان
2025-03-12
وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى بهدف انطلاقة جديدة في التعاون
أخبار لبنان
2025-03-12
وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى بهدف انطلاقة جديدة في التعاون
0
اقتصاد
2025-02-17
عون استقبل وفدا من الهيئات الاقتصادية: الإصلاح الاقتصادي من الأولويات الضرورية ليعود لبنان إلى السكة الصحيحة
اقتصاد
2025-02-17
عون استقبل وفدا من الهيئات الاقتصادية: الإصلاح الاقتصادي من الأولويات الضرورية ليعود لبنان إلى السكة الصحيحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:22
سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
اقتصاد
11:22
سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
0
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-03-17
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
اقتصاد
2025-03-17
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
0
اقتصاد
2025-03-17
وزير الإقتصاد إلتقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اقتصاد
2025-03-17
وزير الإقتصاد إلتقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:12
غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا
آخر الأخبار
16:00
تجدد الاشتباكات على محور حوش السيد علي شمال الهرمل بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة
أخبار دولية
15:56
زيلينسكي يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة لكنه يريد "تفاصيل" من واشنطن
أخبار دولية
15:52
روسيا تعلن صد هجمات نفذتها اوكرانيا في منطقة بيلغورود الحدودية
آخر الأخبار
15:48
زيلنسكي: نؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة ونريد مزيدا من التفاصيل من واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
0
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
0
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
0
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
3
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
4
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
5
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
6
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
7
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
8
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More