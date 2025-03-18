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اقتصاد

سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

2025-03-18 | 11:22
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سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
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سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

شدد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة تضافر الجهود الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل أفضل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ولتمكين قوات حفظ السلام الدولية - اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، في بسط السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية كافة، ولمساعدة الأهالي على العودة الآمنة، والقيام بالدور المعطى لها في بسط الأمن وتوفير الدعم الإنمائي والاجتماعي للأهالي. 

وجدّد جابر المطالبة بالمساعدة في إعادة الإعمار باعتباره المدخل لاستقرار مستدام.

كلام جابر جاء خلال لقائه المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا الذي لفت الى أهمية التنسيق بين الجهات المانحة في ما خصّ تأمين تمويل لإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب، مشيراً إلى أن منظمته بصدد إطلاق حملة جديدة من جمع المساعدات للبنان من تلك الجهات، لدعم المشاريع المرتبطة بالشأن الاجتماعي ولا سيّما في مجالات الصحة والتربية. 

وأبدى ريزا خشيته من أن ينعكس قرار الولايات المتحدة الأميركية بوقف مساعداتها المقدمة الى لبنان سلباً على حجم المبالغ عما كانت عليه العام الماضي والتي بلغت 1.3 مليار دولار أميركي.

وقد تمنى الوزير جابر على ريزا تعاوناً أفعل مع وزارة المالية خصوصاُ لجهة توفير دعم تقني لعدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة في مجالات المكننة والمجالات الرقمية لتطوير داتا المعلومات وربطها بالشكل الأمثل.


والتقى الوزير جابر وزير الصحة ركان ناصرالدين الذي عرض احتياجات وزارته وحاجة المستشفيات الحكومية من الدعم المالي لتأمين استمرارية عملها، والإفادة من القروض الدولية ولا سيّما قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي.

وأكدّ جابر أكدّ للوزير ناصرالدين أنه يعطي الموضوع الصحي أولوية في عمله وأنه لن يتوانى عن تأمين الدعم للقطاع الصحي وان هذا الموضوع مدار نقاش واهتمام عنده سواء لدى الجهات المقرضة أو المانحة التي يلتقيها.


وإلتقى الوزير جابر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي بحث معه في اقتراح القانون المقدّم من قبله الى المجلس النيابي بشأن الموضوع المصرفي والمصارف وأموال المودعين، وكذلك بشأن القوانين المطلوب إقرارها بشكل سريع وفي مقدّمها قانون السرية المصرفية. كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان وإمكانية افتتاح مكاتب لتلك الدوائر في الشوف ونقل أمانة السجل العقاري في الشوف من بعبدا إليه.
 
كما التقى جابر سفير إيطاليا لدى لبنان Fabrizio Marcelli في زيارة تهنئة وكانت مناسبة لبحث تفعيل العلاقة والتعاون بين البلدين.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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اقتصاد

ياسين جابر

عمران ريزا

ركان ناصرالدين

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