الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
2025-03-18 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
3
min
سلسلة لقاءات لوزير المالية: لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
شدد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة تضافر الجهود الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل أفضل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ولتمكين قوات حفظ السلام الدولية - اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، في بسط السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية كافة، ولمساعدة الأهالي على العودة الآمنة، والقيام بالدور المعطى لها في بسط الأمن وتوفير الدعم الإنمائي والاجتماعي للأهالي.
وجدّد جابر المطالبة بالمساعدة في إعادة الإعمار باعتباره المدخل لاستقرار مستدام.
كلام جابر جاء خلال لقائه المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا الذي لفت الى أهمية التنسيق بين الجهات المانحة في ما خصّ تأمين تمويل لإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب، مشيراً إلى أن منظمته بصدد إطلاق حملة جديدة من جمع المساعدات للبنان من تلك الجهات، لدعم المشاريع المرتبطة بالشأن الاجتماعي ولا سيّما في مجالات الصحة والتربية.
وأبدى ريزا خشيته من أن ينعكس قرار الولايات المتحدة الأميركية بوقف مساعداتها المقدمة الى لبنان سلباً على حجم المبالغ عما كانت عليه العام الماضي والتي بلغت 1.3 مليار دولار أميركي.
وقد تمنى الوزير جابر على ريزا تعاوناً أفعل مع وزارة المالية خصوصاُ لجهة توفير دعم تقني لعدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة في مجالات المكننة والمجالات الرقمية لتطوير داتا المعلومات وربطها بالشكل الأمثل.
والتقى الوزير جابر وزير الصحة ركان ناصرالدين الذي عرض احتياجات وزارته وحاجة المستشفيات الحكومية من الدعم المالي لتأمين استمرارية عملها، والإفادة من القروض الدولية ولا سيّما قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي.
وأكدّ جابر أكدّ للوزير ناصرالدين أنه يعطي الموضوع الصحي أولوية في عمله وأنه لن يتوانى عن تأمين الدعم للقطاع الصحي وان هذا الموضوع مدار نقاش واهتمام عنده سواء لدى الجهات المقرضة أو المانحة التي يلتقيها.
وإلتقى الوزير جابر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي بحث معه في اقتراح القانون المقدّم من قبله الى المجلس النيابي بشأن الموضوع المصرفي والمصارف وأموال المودعين، وكذلك بشأن القوانين المطلوب إقرارها بشكل سريع وفي مقدّمها قانون السرية المصرفية. كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان وإمكانية افتتاح مكاتب لتلك الدوائر في الشوف ونقل أمانة السجل العقاري في الشوف من بعبدا إليه.
كما التقى جابر سفير إيطاليا لدى لبنان Fabrizio Marcelli في زيارة تهنئة وكانت مناسبة لبحث تفعيل العلاقة والتعاون بين البلدين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
ياسين جابر
عمران ريزا
ركان ناصرالدين
فريد البستاني
التالي
إنخفاض بأسعار المحروقات...
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-10
المالية: سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية
أخبار لبنان
2025-03-10
المالية: سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية
0
اقتصاد
2025-01-20
شقير: لتضافر الجهود واتخاذ الخطوات التي من شأنها تنمية الصادرات اللبنانية
اقتصاد
2025-01-20
شقير: لتضافر الجهود واتخاذ الخطوات التي من شأنها تنمية الصادرات اللبنانية
0
أمن وقضاء
2025-03-17
وزير الدفاع إلتقى السفير الفرنسي: للضغط على الإحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط الخمس ووقف إعتداءاته
أمن وقضاء
2025-03-17
وزير الدفاع إلتقى السفير الفرنسي: للضغط على الإحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط الخمس ووقف إعتداءاته
0
آخر الأخبار
2025-02-17
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والعالم الخارجيّ
آخر الأخبار
2025-02-17
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والعالم الخارجيّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:18
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والوزير شحادة: تأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة
اقتصاد
11:18
إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والوزير شحادة: تأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة
0
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-03-17
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
اقتصاد
2025-03-17
قزي يعلن رفضه الرسم الجديد على السيارات المستعملة المستوردة
0
اقتصاد
2025-03-17
وزير الإقتصاد إلتقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اقتصاد
2025-03-17
وزير الإقتصاد إلتقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
16:12
غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا
آخر الأخبار
16:00
تجدد الاشتباكات على محور حوش السيد علي شمال الهرمل بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة
أخبار دولية
15:56
زيلينسكي يؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة لكنه يريد "تفاصيل" من واشنطن
أخبار دولية
15:52
روسيا تعلن صد هجمات نفذتها اوكرانيا في منطقة بيلغورود الحدودية
آخر الأخبار
15:48
زيلنسكي: نؤيد هدنة تشمل منشآت الطاقة ونريد مزيدا من التفاصيل من واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
0
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
0
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
0
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
3
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
4
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
5
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
6
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
7
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
8
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More