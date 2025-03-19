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اقتصاد
الذهب يسجل أعلى مستوى له...
2025-03-19 | 02:57
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الذهب يسجل أعلى مستوى له...
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3042.20 دولارا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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