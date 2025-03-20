أو. أم. تي. تُطلق الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان

أطلقت شركة أو. أم. تي. الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان "Quick Cash"، والذي يتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay إيداع أو سحب الأموال من محفظة OMT Pay الرقمية على مدار الساعة (٢٤/٢٤).



زوروا فرع أو. أم. تي. الرئيسي في الزلقا واختبروا تجربة "Quick Cash" المميّزة.



كلّ ما عليكم القيام به:



١.الدخول إلى تطبيق OMT Pay والضغط على خدمة الـ ATM.

٢.اختيار "إيداع الأموال" أو "سحب الأموال"، ومن ثمّ "العملة".

٣.إدخال المبلغ ومسح رمز QR.



وتُواصل شركة أو. أم. تي. استثمارها في الحلول المالية المتكاملة والمبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن ومواكبة التطوّر الرقمي العالمي.