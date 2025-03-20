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اقتصاد
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة: الشراكة معها تعزز التنمية المستدامة
2025-03-20 | 06:32
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وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة: الشراكة معها تعزز التنمية المستدامة
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، نائب مدير البرنامج طارق عسيران ومنسقة تنظيم مدني أورنيلا نهرا، في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي، لبحث سبل التعاون في مجالات استثمار العقارات وتحويلها إلى مساحات خضراء، بالإضافة إلى تحسين إدارتها وتحليل بيانات السوق العقارية.
وأوضح بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، أن "الجانبين ناقشا تنفيذ مشاريع مشتركة لاستثمار أملاك الدولة الخاصة بطرق مبتكرة، والعمل بجد على توحيد القيمة التأجيرية للعقارات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة مثل الجنوب وبعلبك-الهرمل والبقاع الغربي، حيث أظهر تقييم UN-Habitat حتى الآن وجود نحو 40 ألف وحدة سكنية متضررة.
كما تمت مناقشة استثمار الأراضي في مشاريع صناعية وزراعية، مع التركيز على إمكانية استخدام تقنيات الزراعة المائية (Hydroponics) لاستغلال أملاك الدولة الخاصة غير المستغلة، ما يوفر فرص عمل للشباب ويعزز الإنتاج الزراعي ويزيد من المساحات الخضراء، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO
.
وأكد وزير المالية "أهمية الشراكة مع UN-Habitat لدورها الفاعل في تعزيز التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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