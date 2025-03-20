كركي: الضمان يعيد تقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، أنّه فور إصداره للقرارات التنفيذيّة اللازمة المتعلّقة بزيادة التعرفة، فإنّ تقديمات الضمان ستعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصاديّة في العام 2019 (التعرفات الدوائية الى 80% والتعرفات الإستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة الى 90%)، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبيّة.



وفي ما يتعلّق بالقطاع الإستشفائي، أصدركركي قراراً بتاريخ 19/3/2025 حمل الرقم 153 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 274 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 331 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 605 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.



وجدّد دعوته الى المستشفيات للاسراع في تقديم معاملاتها تمكينًا للضمان من تسديد قيمتها بالسرعة اللازمة، مؤكّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة والصندوق.