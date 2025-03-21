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اقتصاد
إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
2025-03-21 | 03:17
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إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 15000 ليرة لبنانية، وبقي سعر الغاز مستقرًا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1382.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1422.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1301.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1100.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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