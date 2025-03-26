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اقتصاد
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في زقاق البلاط ومناطق شمالية
2025-03-26 | 10:52
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"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في زقاق البلاط ومناطق شمالية
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" حملاتها الهادفة إلى مكافحة تهريب المنتجات التبغية وتزويرها من خلال جهاز مكافحة التهريب التابع لها.
وأسفرت عمليات دهم نُفذت في زقاق البلاط، وفي مناطق شمالية عدة هي القبة وجبل محسن والمنية وزغرتا، عن ضبط كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والسجائر الإلكترونية، والتنباك.
ونُظمَت محاضر ضبط بحق المخالفين، على أن تُحال إلى القضاء المختص للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
الريجي
المعسّل
السجائر
زقاق البلاط
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