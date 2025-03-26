مصدران لرويترز: حملة سندات لبنان يختارون بنك هوليهان لوكي الأميركي مستشارا ماليا

أبلغ مصدران مطلعان "رويترز" بأن حملة سندات لبنان اختاروا بنك الاستثمار الأميركي هوليهان لوكي مستشارا ماليا لمحادثات ديون محتملة.



ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019، عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون حكومية ضخمة، مما أدى إلى تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020. وفي أوائل شباط، شكل لبنان حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، مما عزز الآمال في أن يتمكن من إحراز تقدم للخروج من حالة التخلف عن السداد التي طال أمدها.



وقال أحد المصدرين إن ست شركات قدمت عروضا إلى المجموعة الممثلة لحملة السندات، في عملية شهدت اختيار هوليهان وجي.إس.إيه ضمن القائمة المختصرة.



ولدى لبنان سندات دولية بقيمة اسمية مستحقة 31.3 مليار دولار. وتشير بيانات تريدويب إلى أن هذه الديون يجري تداولها عند مستويات متدنية للغاية بين 16 و17 سنتا للدولار.