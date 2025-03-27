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اقتصاد
بيان من المالية حول ضريبة الدخل..
2025-03-27 | 03:16
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بيان من المالية حول ضريبة الدخل..
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتطبيق أحكام المادتين 31 و32 من قانون ضريبة الدخل في ضوء أحكام المادتين 46 و49 من القانون رقم 324/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) تعلم فيه المكلفين المعنيين بتلك الضريبة أنه بات بإمكانهم الولوج الى النظام الضريبي الالكتروني من خلال استخدام المفاتيح الالكترونية وكلمات السر لتقديم نموذج التصريح الشخصي، وبيان بايرادات ونفقات المؤسسة وسوى ذلك المرتبطة بالمهنة والربح المقطوع وتسديد الضريبة.. وتضمن البيان جدولاً بالتنزيل العائلي والشطور الضريبية بالنسبة لسنة اعمال 2024.
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