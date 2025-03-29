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اقتصاد
نقابة المطاعم هنأت بالأعياد وأعلنت الاستعداد لاستقبال المغتربين
2025-03-29 | 08:37
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نقابة المطاعم هنأت بالأعياد وأعلنت الاستعداد لاستقبال المغتربين
هنأت نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بالأعياد، معلنة أنها على "أتم الجهوزية لاستقبال المغتربين والاعتماد على السياحة الداخلية".
وقالت في بيان: "طلّ القمر وطلّ العيد، ومعهما يشرق الأمل والفرح في قلوب اللبنانيين. يبقى قطاعنا السياحي ركيزة السعادة ووفياً لدوره الأساسي في صناعة البهجة ونشر الفرح نابضا بالحياة".
وأضافت: "نستقبل الأعياد بترحيب كبير معولين على الاغتراب ورواد السياحة الداخلية لهذا الموسم، بحيث اننا في القطاع المطعمي على أتمّ الجهوزية لنقدّم تجربة استثنائية تُضفي على العيد نكهة لا تشبه أي مكان آخر، فالعيد في لبنان له رونقه الخاص الذي لا يُضاهى".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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