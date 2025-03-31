الذهب يتجاوز الـ3100 دولار‭...

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها متجاوزة الـ3100 دولار للأوقية (الأونصة) لتسجل مستوى قياسيا جديدا، إذ أدى الغموض بشأن الرسوم الجمركية التي من شأنها أن تغذي التضخم وتعوق النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وأبقت الذهب على مساره نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليصل إلى 3103.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:47 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 3128.06 دولار في وقت سابق اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب كذلك 0.7 بالمئة إلى 3136.10 دولار.