بورصة طوكيو تهوي بنحو 3 % عند الإغلاق مدفوعة برسوم ترامب الجمركية

أغلقت بورصة طوكيو هبوطا بنسبة 3 % تقريبًا بعدما هز قرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، السوق الياباني والأسواق العالمية الأخرى.



وانخفض المؤشر نيكي الرئيسي بنسبة 2,77 % إلى 34735 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3,08 % إلى 2568 نقطة. وفي سيول، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0,77 % بعد انخفاضه بنسبة 3 % تقريبا عند الافتتاح.