البستاني: اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي

ان اقرار رفع السريّة المصرفيّة لمدّة ١٠ سنوات كحدّ أدنى هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، بدون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع اني شخصيّاُ مع رفعها بالمطلق بدون اي سقف زمني .
رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ.
The declaration of lifting banking…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 4, 2025
ان اقرار رفع السريّة المصرفيّة لمدّة ١٠ سنوات كحدّ أدنى هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، بدون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع اني شخصيّاُ مع رفعها بالمطلق بدون اي سقف زمني .
رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ.
The declaration of lifting banking…