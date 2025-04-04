البستاني: اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي

رأى النائب فريد البستاني أن اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، قائلا: "بدون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع أني شخصيّا مع رفعها بالمطلق بدون أي سقف زمني".



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ".