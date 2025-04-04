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اقتصاد

البستاني: اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي

2025-04-04 | 03:54
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البستاني: اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي
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البستاني: اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي

رأى النائب فريد البستاني أن اقرار رفع السرية المصرفية لمدة ١٠ سنوات كحد أدنى هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، قائلا: "بدون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع أني شخصيّا مع رفعها بالمطلق بدون أي سقف زمني".

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

فريد البستاني

السرية المصرفية

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