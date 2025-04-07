حبيب يطلع متري على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه، يرافقه عضو مجلس الإدارة السيدة غريس عيد والمستشار القانوني لمصرف الإسكان مالك إرسلان.



وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون مصرف الإسكان، حيث عرض حبيب المشاريع القائمة مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، وتلك التي يتم درسها مع "صندوق قطر للتنمية"، والزيارة المرتقبة إلى "صندوق أبو ظبي" للتنمية.



كذلك تناول البحث الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مصرف الإسكان والبنك الدولي حول إمكانية تخصيص قروض لمصرف الإسكان لإعطائها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأبدى متري دعمه الكامل لمطالب مصرف الإسكان، إن لجهة المباحثات التي يجريها مع "صندوق قطر " أو "صندوق أبو ظبي" وكذلك مع البنك الدولي.



وكانت الآراء متطابقة حول ضرورة تأمين استمرارية القروض من أجل مساعدة الشباب اللبناني على البقاء في أرضه والحدّ من الهجرة.