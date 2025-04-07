الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
21
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
21
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
حبيب يطلع متري على مشاريع مصرف الإسكان
2025-04-07 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
0
min
حبيب يطلع متري على مشاريع مصرف الإسكان
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه، يرافقه عضو مجلس الإدارة السيدة غريس عيد والمستشار القانوني لمصرف الإسكان مالك إرسلان.
وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون مصرف الإسكان، حيث عرض حبيب المشاريع القائمة مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، وتلك التي يتم درسها مع "صندوق قطر للتنمية"، والزيارة المرتقبة إلى "صندوق أبو ظبي" للتنمية.
كذلك تناول البحث الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مصرف الإسكان والبنك الدولي حول إمكانية تخصيص قروض لمصرف الإسكان لإعطائها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبدى متري دعمه الكامل لمطالب مصرف الإسكان، إن لجهة المباحثات التي يجريها مع "صندوق قطر " أو "صندوق أبو ظبي" وكذلك مع البنك الدولي.
وكانت الآراء متطابقة حول ضرورة تأمين استمرارية القروض من أجل مساعدة الشباب اللبناني على البقاء في أرضه والحدّ من الهجرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مصرف الإسكان
أنطوان حبيب
طارق متري
التالي
البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...
للمرة الأولى منذ نيسان 2021... النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-28
حبيب يُطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: زيارة قريبة لقطر لاستكمال المباحثات
أخبار لبنان
2025-03-28
حبيب يُطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: زيارة قريبة لقطر لاستكمال المباحثات
0
أخبار لبنان
2025-03-11
حبيب يطلع وزيرة الشؤون الإجتماعية على مشاريع مصرف الإسكان
أخبار لبنان
2025-03-11
حبيب يطلع وزيرة الشؤون الإجتماعية على مشاريع مصرف الإسكان
0
أخبار لبنان
2025-01-23
حبيب يُطلع عوده على نشاط مصرف الإسكان ومطلب إعادة فتح شارع المصارف
أخبار لبنان
2025-01-23
حبيب يُطلع عوده على نشاط مصرف الإسكان ومطلب إعادة فتح شارع المصارف
0
أخبار لبنان
2025-03-05
وزير العمل التقى سفير الهند واطلع من حبيب على انجازات مصرف الاسكان
أخبار لبنان
2025-03-05
وزير العمل التقى سفير الهند واطلع من حبيب على انجازات مصرف الاسكان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:42
البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...
أخبار دولية
03:42
البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...
0
أخبار دولية
01:19
للمرة الأولى منذ نيسان 2021... النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل
أخبار دولية
01:19
للمرة الأولى منذ نيسان 2021... النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05
قواعد هيكلة المصارف تقرها الحكومة الثلاثاء
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05
قواعد هيكلة المصارف تقرها الحكومة الثلاثاء
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
03:46
تعديل قرار تنظيم قطع الأشجار واستثمار الأحراج والغابات
أخبار دولية
03:42
البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...
أمن وقضاء
03:34
توقيف مطلوب بموجب 8 مذكرات قضائية
خبر عاجل
03:33
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة الطيبة أدت إلى استشهاد مواطن
فنّ
03:30
العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-04-05
ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)
موضة وجمال
2025-04-05
ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)
0
أخبار لبنان
2025-04-01
عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية
أخبار لبنان
2025-04-01
عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية
0
آخر الأخبار
01:05
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: ترامب يتفهم "الوضع المستحيل" الذي تواجهه إسرائيل جراء استخدام حماس سيارات الإسعاف والدروع البشرية
آخر الأخبار
01:05
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: ترامب يتفهم "الوضع المستحيل" الذي تواجهه إسرائيل جراء استخدام حماس سيارات الإسعاف والدروع البشرية
0
أخبار دولية
01:10
القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية
أخبار دولية
01:10
القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:12
أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
أخبار لبنان
14:12
أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
0
رياضة
13:38
رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025
رياضة
13:38
رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعاون بين شركة Whish money و AUB rally paper
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعاون بين شركة Whish money و AUB rally paper
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة
0
أخبار دولية
13:23
في البيت الابيض لقاءٌ محوري حول مستقبل المنطقة
أخبار دولية
13:23
في البيت الابيض لقاءٌ محوري حول مستقبل المنطقة
0
أخبار دولية
13:20
العشق الممنوع.. بالنسخة الأميركية
أخبار دولية
13:20
العشق الممنوع.. بالنسخة الأميركية
0
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
0
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الاكتظاظ في السجون.. مأساة ومخاطر بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الاكتظاظ في السجون.. مأساة ومخاطر بالجملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:00
كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)
فنّ
04:00
كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)
2
أخبار لبنان
14:12
أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
أخبار لبنان
14:12
أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
3
فنّ
04:40
جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)
فنّ
04:40
جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)
4
أخبار لبنان
01:47
بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...
أخبار لبنان
01:47
بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...
5
أخبار لبنان
07:14
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
أخبار لبنان
07:14
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
6
خبر عاجل
05:49
الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب
خبر عاجل
05:49
الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب
7
حال الطقس
02:10
كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء
حال الطقس
02:10
كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء
8
خبر عاجل
13:50
أورتيغاس للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي
خبر عاجل
13:50
أورتيغاس للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More