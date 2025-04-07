الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

اجتماع للهيئات الاقتصادية مع وزير الصناعة... عيسى الخوري: لوضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير

2025-04-07 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع للهيئات الاقتصادية مع وزير الصناعة... عيسى الخوري: لوضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير
3min
اجتماع للهيئات الاقتصادية مع وزير الصناعة... عيسى الخوري: لوضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعًا مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، "للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته".

وشدّد شقير في خلال الإجتماع على أن الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير.

ولفت الى أن هناك فرصة هامة لزيادة الصادرات الصناعية جراء "حرب الرسوم الجمركية" وأنه يجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها.

وزير الصناعة
بدوره، لفت وزير الصناعة الى أن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وشدد عيسى الخوري على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، لافتا الى أنه يجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي.

كما شدّد على وجوب "انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر"، متوقّفاً عند أهمية "هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج "صنع في لبنان" وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع".

وأكد ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على "دوزنة" الاقتصاد من خلال السياسة النقدية".

وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، مشيرا الى انه يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث". 

وأعلن انه يسعى الى خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد.

وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

للهيئات

الاقتصادية

الصناعة...

الخوري:

استراتيجية

لتقليل

الاستيراد

وزيادة

التصدير

LBCI التالي
للمرة الأولى منذ نيسان 2021... النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل
قراءة في مستقبل أونصة الذهب والفضة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

وزير الصناعة جو عيسى الخوري... اليكم سيرته الذاتية

LBCI
اقتصاد
2025-03-07

إجتماع للهيئات الإقتصادية مع البساط ناقش ملفات أساسية لخلق بيئة محفزة للأعمال وإعادة إطلاق الإقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-16

شقير: لوضع خارطة طريق تهدف لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين لبنان وفرنسا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

تسليم وتسلم في وزارة الصناعة... عيسى الخوري: المدن الصناعية تثبّت الناس في أرضهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأسواق العالمية تترنح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأولويات الإصلاحية في لبنان... طريق ليست سهلة

LBCI
اقتصاد
07:25

لجنة المال أقرّت قانون زيادة الاكتتاب في الـIFC بقيمة مليون و700 ألف دولار

LBCI
أخبار دولية
03:42

البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
15:55

وزير العدل لـ"عشرين 30": بدأنا بمعالجة قضية الاكتظاظ في السجون ولا أؤيد العفو العام

LBCI
آخر الأخبار
15:51

نزار صاغية لـ"عشرين 30": ما حصل مع القاضي البيطار استثنائي الذي صمد بظل الضغوطات ويجب أن نتذكر البطولات في القضاء

LBCI
آخر الأخبار
15:42

وزير العدل لـ"عشرين 30": انفجار مرفأ بيروت من أكبر الكوارث ومن حق الضحايا الوصول الى الحقيقة واجراء المحاكمات واي تعطيل بمسار التحقيق هو عرقلة لبناء الدولة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

ترامب: التجارة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومتبادلة وسيتعين على الاتحاد شراء الطاقة من أميركا

LBCI
آخر الأخبار
15:38

ترامب: حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:36

كندا تبدأ إجراءات منازعة في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب على السيارات

LBCI
آخر الأخبار
13:56

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي خصوصًا الحدودية منها بالتزامن مع تحليق لطائرات الإستطلاع فوق شرق مدينة صور

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-31

غارة إسرائيلية على مبنى عند تقاطع صفير - معوض في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-01

عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

ماكرون في القاهرة: زيارة بثقل سياسي وقمة ثلاثية من أجل غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرض الحصبة في تكساس بين الموت واللقاح!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

رياضة الفروسية في لبنان تشهد للمرة الأولى على نقلة نوعية وموسم حافل جدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأسواق العالمية تترنح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من بيروت إلى الجنوب... معارك سياسية بحلة بلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تجميد ٣ مراسيم مخالفة... خطوة لحماية الشاطىء العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأولويات الإصلاحية في لبنان... طريق ليست سهلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

رسالة من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان مضمونها نزع السلاح والإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"الموت لأميركا" في الجامعة اللبنانية الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:06

في أقل من 24 ساعة قوى الأمن توقف قاتل مواطنة في عين الرمانة..

LBCI
حال الطقس
02:10

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
01:47

بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 7-4-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"الموت لأميركا" في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار أصدر بيانا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها

LBCI
أمن وقضاء
23:35

بعد إشكال المطار... وزير الداخلية يطلب إجراء تحقيق فوري

LBCI
أمن وقضاء
12:35

قوى الأمن: توقيف قاتل مواطنة في عين الرمانة وكشف ملابسات الجريمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More