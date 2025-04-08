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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2025-04-08 | 02:08
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 19000 ليرة لبنانية، والمازوت 1000 ليرة، وانخفض سعر الغاز 1000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1431.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1471.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1294.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1099.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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