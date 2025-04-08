رئيس وفد صندوق النقد الدولي: لإقرار قوانين الإصلاح المصرفي قبل الاجتماعات في واشنطن

عقد صباح اليوم اجتماع في وزارة المالية، حضره عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود ، زينة قاسم وكلودين كركي.وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق Frederico Lima وعدد من الخبراء.وتم في خلال الاجتماع، عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025.وأشار السيد ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني بشأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.وبعد عرض لما توصلت إليه الحكومة لجهة تعديل قوانين الإصلاح المصرفي، شدّد ريغو على أهمية إقرار تلك القوانين قبل الاجتماعات مع كبار المديرين في الصندوق في واشنطن لما في ذلك من أبعاد إيجابية على خطوات الإصلاح وعلى جدية التزام لبنان بها.هذا وسيغادر وزير المالية ياسين جابر مع وفد من الوزارة مساء اليوم إلى الكويت، للمشاركة في أعمال اجتماعات صندوق النقد العربي والذي يشارك فيه أيضاً ممثلون عن صندوق النقد الدولي وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.