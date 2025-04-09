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اقتصاد

كنعان التقى بعثة صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى عرضه

2025-04-09 | 07:20
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كنعان التقى بعثة صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى عرضه
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كنعان التقى بعثة صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى عرضه

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة إرنستو راميريز. 

وجرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الحالي التي يشارك فيها كنعان، والتشريعات الإصلاحية التي أقرت في لجنة المال والموازنة ومجلس النواب وتلك التي يعمل على اقرارها في الفترة المقبلة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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