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اقتصاد

فتوح: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في أيار مع جمعيات المصارف العربية في لبنان لمناقشة الورقة الإصلاحية

2025-04-09 | 08:14
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فتوح: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في أيار مع جمعيات المصارف العربية في لبنان لمناقشة الورقة الإصلاحية
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فتوح: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في أيار مع جمعيات المصارف العربية في لبنان لمناقشة الورقة الإصلاحية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: "وضعنا دريان بأجواء ورقة العمل التي يعدها اتحاد المصارف العربية والتي هي خطة إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الاتحاد علما ان معدي الخطة خبراء عرب ودوليون".

وأضاف فتوح :"الأهم ما يعمل عليه الاتحاد من خلال الاتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب استثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط استثمارات بالقطاع المصرفي لا بل أيضا استثمارات بالبنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعليا الاتصال ببعض المستثمرين العرب إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الاتحاد لبنان على أجندة كل المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان".

وأعلن أن اتحاد المصارف العربية سيعقد في بداية شهر أيار اجتماعا لكل جمعيات المصارف العربية في لبنان لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها اتحاد المصارف، وأيضا لوضع خارطة الطريق للاستثمارات" .

وقال فتوح: "لا يكفي ما يقوم به الاتحاد والجهات الأخرى لجذب الاستثمارات، لا بل أيضا دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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