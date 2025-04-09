بيروتي يوجه دعوة الى الشباب اللبنانيين: نحن بحاجة الى أكثر من ألف منقذ بحري

أعلن الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن "المطعم اللبناني تطور بشكل غير طبيعي وأصبح يسبق بالجودة العديد من الدول"، مشيرا الى أن الدول تشتري العلامات التجارية اللبنانية للمطاعم وتفتح فروعا في الخارج.



ولفت في حديث للـLBCI، الى أن المطاعم اللبنانية هي الأكثر رواجا في الدول العربية ودبي.



ومع اقتراب فصل الصيف، وجه بيروتي دعوة الى الشباب اللبنانيين، قائلا: "نحن بحاجة الى أكثر من ألف منقذ بحري (Maître-nageur) بالمؤسسات السياحية. وأوضح أن الراتب يبدأ من الـ600$ ويصل الى الـ1000$ حسب المناطق.

من جهة أخرى، كشف بيروتي أن العديد من اللبنانيين في الوطن العربي كانوا يرغبون بتمضية عيد الفطر في لبنان لكنهم ترددوا ولم يأتوا خوفا من أي حدث قد يدور حول المطار.



وقال: "الأمن العام مشكور، فتح التأشيرات للمجموعات السورية للمجيء الى لبنان". وأضاف: "كان هناك ضعف في السوق العراقي تجاه لبنان، وكان هناك تراجع كبير في السوق الأردني والمصري".