عبدالله: اللقاء الديمقراطي سيدرس مشروع اعادة هيكلة المصارف على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "سنتعاطى ككتلة لقاء ديمقراطي بكل مسؤولية، وندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف، على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي وحماية أصحاب الودائع بدون شعبوية ومن دون تسرع خارج الحملات والردود المضادة".



وأضاف: "آن الأوان لإخراج البلد من مأزقه، واستعادة ثقة اللبنانيين والخارج لتشجيع الاستثمارات".