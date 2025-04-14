عبدالله: اللقاء الديمقراطي سيدرس مشروع اعادة هيكلة المصارف على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي

سنتعاطى ككتلة لقاء ديمقراطي بكل مسؤولية، وندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف،على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي وحماية أصحاب الودائع
بدون شعبوية ودون تسرع خارج الحملات والردود المضادة....
آن الأوان لإخراج البلد من مأزقه،
واستعادة ثقة اللبنانيين والخارج لتشجيع الاستثمارات !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 14, 2025
سنتعاطى ككتلة لقاء ديمقراطي بكل مسؤولية، وندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف،على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي وحماية أصحاب الودائع
بدون شعبوية ودون تسرع خارج الحملات والردود المضادة....
آن الأوان لإخراج البلد من مأزقه،
واستعادة ثقة اللبنانيين والخارج لتشجيع الاستثمارات !