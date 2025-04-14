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اقتصاد

في وزارة المال... سلسلة اجتماعات استعدادا لمباحثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد

2025-04-14 | 08:06
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في وزارة المال... سلسلة اجتماعات استعدادا لمباحثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد
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في وزارة المال... سلسلة اجتماعات استعدادا لمباحثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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