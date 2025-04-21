الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

محمد حيدر: أوجه دعوة صادقة إلى إخوتنا العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة

2025-04-21 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محمد حيدر: أوجه دعوة صادقة إلى إخوتنا العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
محمد حيدر: أوجه دعوة صادقة إلى إخوتنا العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن لبنان ينتظر من أشقاءه العرب وقفة أخوية لإعادة إعماره، موجها دعوة الى الإخوة العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة.

وقال حيدر في كلمة في مؤتمر العمل العربي - الدورة 51 بالقاهرة: "أقف أمامكم ممثلا للبنان، الذي يمر اليوم بمرحلة استثنائية وصعبة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه على مدى 66 يوما متواصلة، وما خلفه من دمار طال مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العمل".

وأضاف: "اليوم، المسؤولية والواجب ينادياننا جميعا، ليس فقط كلبنانيين، وإنما كأشقاء عرب. ومن موقعي كمواطن لبناني أولا، وكإبن الجنوب المدمر الجريح ثانيا، وكوزير في الحكومة اللبنانية ثالثا، أتوجه إليكم ومن خلالكم إلى حكوماتكم، لأقول إن لبنان ينتظر أشقاءه العرب في هذا التحدي، ينتظر منهم وقفة أخوية لإعادة إعماره، ليعود كما عهدتموه جوهرة الشرق. علينا أن نتساعد، جميعا، في ملف إعادة إعمار لبنان، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، فهذا واجب إنساني وعروبي علينا جميعا".

وأشار حيدر الى أن "الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات، وتفاقمت مع العدوان الأخير، كانت من أكبر التحديات التي واجهناها، حيث أثرت بشكل مباشر على التقديمات الصحية والاستشفائية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، موضحا أن هذه التقديمات فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بفعل تدهور العملة الوطنية، مما وضع العمال وأسرهم أمام تحديات صعبة في الحصول على الرعاية الصحية.

وقال: "إدراكًا منا لخطورة هذا الواقع، عملنا منذ اليوم الأول على إعادة الاعتبار لهذه التقديمات، بالتعاون مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن خلال إجراءات إصلاحية تهدف إلى تحسين قدرة الصندوق على تقديم خدماته للمشتركين. واليوم، رغم التحديات الكبيرة، بدأنا نلمس تحسنًا ملموسًا، حيث استعادت التقديمات الصحية والاستشفائية جزءًا كبيرًا من قيمتها السابقة، وهو ما يشكل خطوة أولى على طريق إعادة الضمان الاجتماعي إلى دوره الطبيعي في حماية العمال وأسرهم".

ولفت وزير العمل الى أن "أحد أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في لبنان هو تدني القدرة الشرائية للعمال، بسبب تآكل قيمة الرواتب والأجور بفعل الأزمة الاقتصادية". وأوضح أن الحد الأدنى للأجور لم يعد كافيا لتلبية احتياجات العامل الأساسية، قائلا: "هذا ما دفعنا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع لجنة المؤشر، من أجل وضع آلية عادلة وشفافة لتصحيح الأجور، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين حقوق العمال وقدرة المؤسسات على الاستمرار".

وأضاف: "نحن ندرك أن أي قرار في هذا الاتجاه يجب أن يكون مدروسا بعناية، بحيث يحفظ للعامل حقه في العيش بكرامة، من دون أن يؤدي إلى إرهاق المؤسسات بشكل يهدد استمراريتها. لذلك، فإننا نعمل على مقاربة متكاملة، تتضمن إصلاحات في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور النقابات والحوار الاجتماعي، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة ومستدامة".

وتابع: "أما على مستوى وزارة العمل، وانطلاقًا من إيماننا بأن الإصلاح الإداري هو أحد الركائز الأساسية لتطوير قطاع العمل، عملنا على تبسيط الإجراءات، واعتماد الحلول الرقمية، بهدف تسريع المعاملات وتخفيف الأعباء عن العمال وأصحاب العمل". 

وأكد أنه أصبح بإمكان المواطنين اليوم إنجاز العديد من المعاملات إلكترونيا، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مشيرا الى أنه تم تطوير آليات جديدة لتسهيل تسجيل العمال، ومتابعة شكاوى العمل، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.

وأكد حيدر أهمية الاتفاقيات المشتركة بين الدول العربية في تفعيل التواصل وتسهيل الإجراءات. وقال: "أمد يدي إلى السادة الوزراء كافة، مؤكدا لهم أن لبنان، ووزارة العمل اللبنانية، يرحبان بهذا النوع من التواصل والتلاقي، ونحن جاهزون لتفعيل وتحديث أي اتفاقية مبرمة مع أي من الأشقاء العرب، وجاهزون لإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في التعاون وتبادل الخبرات، خصوصا على مستوى التدريب المهني المعجل وتطوير الكفاءات".

وأشار الى أن لبنان لم يكن يوما بعيدا عن قضايا أمته، ولم يتأخر يوما عن الوقوف إلى جانب أشقائه في المحن والشدائد. قال: "اليوم، في ظل هذه الظروف الصعبة، نتطلع إلى وقفة عربية صادقة إلى جانب لبنان، دعمًا لقطاع العمل، الذي هو عصب الاقتصاد، وهو ما يحتاج اليوم إلى دعم حقيقي لكي يتمكن من النهوض مجددًا".

وذكّر بأن "مؤتمر العمل العربي في بغداد العام الماضي، أقرّ وبالإجماع، قرارًا بتخصيص مساعدة لقطاع العمل اللبناني، دعمًا للعمال الذين تضررت مصالحهم جراء العدوان الإسرائيلي"، مشيرا الى أن يومها، كان العدوان محصورا في القرى الحدودية، أما اليوم، فإن الدمار قد طال مختلف المناطق اللبنانية، ولم تسلم منه مؤسسة أو عامل. وقال: "لذلك، فإننا نطالب بتحويل هذا القرار إلى خطوات تنفيذية ملموسة، لأن لبنان، هذا البلد الذي كان دائمًا في مقدمة المدافعين عن القضايا العربية، يحتاج اليوم إلى دعم أشقائه، ليس بالكلام، بل بالفعل".

ووجه وزير العمل دعوة "صادقة" إلى الإخوة العرب، لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة، كخطوة أولى وعملية وسريعة الأثر، قائلا: "لبنان الجميل بطبيعته، الغني بثقافته، والكبير بقلبه، ينتظركم لتعودوا إليه زوارا وأحباء كما كنتم دائما. أدعوكم إلى التوجيه باعتماد لبنان وجهة سياحية مفضلة للأشقاء العرب، لما لهذا القطاع من دور حيوي في إنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين شعوبنا".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

محمد حيدر

لبنان

العرب

إعمار

الاقتصاد اللبناني

LBCI التالي
مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية
المعادن النادرة… أوراق ضغط وأدوات إستراتيجية في صراع القوى الكبرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-26

لجنة الاقتصاد طلبت من المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ومحافظ بيروت تزويدها باسماء اصحاب المولدات المخالفين لتقديم اخبار الى النيابة العامة المالية بحقهم

LBCI
اقتصاد
2025-04-09

بيروتي يوجه دعوة الى الشباب اللبنانيين: نحن بحاجة الى أكثر من ألف منقذ بحري

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-20

وزير الاعلام خلال اطلاق الخطة الشاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة: يعكس هذا البرنامج التزام الحكومة اللبنانية بدعم القطاع الزراعي الذي يمثل جزءا أساسيا من الاقتصاد اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

رئيس الجمهورية تسلَم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:34

مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

المعادن النادرة… أوراق ضغط وأدوات إستراتيجية في صراع القوى الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الوفد اللبناني إلى واشنطن... بين الإصلاح والاستثمار

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته

LBCI
أمن وقضاء
13:04

تحذير من إشعال النيران تزامنًا مع إشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية المرتقبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-20

قوى الأمن: تحرير سيدتين معنّفتين

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-08

خبراء: الاستحمام في الصباح بدلاً من المساء يُعتبر "خطأً كبيرًا"... ما السبب؟

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-26

بعد المشهد المؤثر في أغنية "كل شي تغير"... يوسف الخال: "أنا ببكي 10 مرات باليوم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:56

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا

LBCI
أخبار دولية
07:58

البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق

LBCI
أخبار لبنان
04:08

فضل الله: هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
04:02

إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:38

توتر وتحطيم في طرابلس...

LBCI
أمن وقضاء
09:16

لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس

LBCI
أخبار لبنان
02:51

الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!

LBCI
أخبار دولية
00:28

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...

LBCI
أخبار دولية
04:13

وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما

LBCI
منوعات
16:15

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
حال الطقس
02:15

كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More