مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية

دعت وزارة الزراعة بمناسبة بدء موسم حصاد البطاطا، المواطنين إلى "دعم المنتج اللبناني، ولا سيما البطاطا المزروعة في سهل عكار، والتي تتميز بجودتها العالية وطعمها المميز".



وأشارت في بيان، إلى أن المزارعين في عكار يبذلون جهوداً كبيرة في زراعة البطاطا باستخدام ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على البيئة وتؤمّن منتجاً صحياً وآمناً للأسواق اللبنانية. وأكدت أن البطاطا العكارية تُعد من الركائز الأساسية في الإنتاج الزراعي المحلي.



وشددت على أن دعم المواطنين للبطاطا اللبنانية ينعكس مباشرة على تنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق الزراعية، ويُسهم في تعزيز صمود المزارعين واستمرارهم في الإنتاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



ودعت إلى إعطاء الأفضلية للبطاطا اللبنانية في الأسواق والمحال، موضحة أن هذا الخيار يدعم الزراعة الوطنية ويؤكد التزام اللبنانيين بالوقوف إلى جانب المزارع المحلي.