الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية

2025-04-21 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية
0min
مع بدء موسم الحصاد... وزارة الزراعة تدعو الى دعم البطاطا اللبنانية

دعت وزارة الزراعة بمناسبة بدء موسم حصاد البطاطا، المواطنين إلى "دعم المنتج اللبناني، ولا سيما البطاطا المزروعة في سهل عكار، والتي تتميز بجودتها العالية وطعمها المميز".

وأشارت في بيان، إلى أن المزارعين في عكار يبذلون جهوداً كبيرة في زراعة البطاطا باستخدام ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على البيئة وتؤمّن منتجاً صحياً وآمناً للأسواق اللبنانية. وأكدت أن البطاطا العكارية تُعد من الركائز الأساسية في الإنتاج الزراعي المحلي.

وشددت على أن دعم المواطنين للبطاطا اللبنانية ينعكس مباشرة على تنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق الزراعية، ويُسهم في تعزيز صمود المزارعين واستمرارهم في الإنتاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت إلى إعطاء الأفضلية للبطاطا اللبنانية في الأسواق والمحال، موضحة أن هذا الخيار يدعم الزراعة الوطنية ويؤكد التزام اللبنانيين بالوقوف إلى جانب المزارع المحلي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

وزارة الزراعة

حصاد

البطاطا اللبنانية

عكار

محمد حيدر: أوجه دعوة صادقة إلى إخوتنا العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-05

مبادرة لوزارة الزراعة والفاو لدعم المزارعين بتوزيع 166 طنًا من بذور البطاطا في البقاع وبعلبك-الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع "الفاو" و"CABI" لتطوير القطاع الزراعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-24

الهيئات الإقتصادية تعقد إجتماعًا زراعيًا موسعًا مع وزير الزراعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
01:44

محمد حيدر: أوجه دعوة صادقة إلى إخوتنا العرب لدعم الاقتصاد اللبناني من خلال السياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

المعادن النادرة… أوراق ضغط وأدوات إستراتيجية في صراع القوى الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الوفد اللبناني إلى واشنطن... بين الإصلاح والاستثمار

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته

LBCI
أمن وقضاء
13:04

تحذير من إشعال النيران تزامنًا مع إشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية المرتقبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:15

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-19

كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة

LBCI
حال الطقس
2025-04-20

طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:56

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا

LBCI
أخبار دولية
07:58

البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق

LBCI
أخبار لبنان
04:08

فضل الله: هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
04:02

إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:38

توتر وتحطيم في طرابلس...

LBCI
أمن وقضاء
09:16

لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس

LBCI
أخبار لبنان
02:51

الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!

LBCI
أخبار دولية
00:28

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...

LBCI
أخبار دولية
04:13

وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما

LBCI
منوعات
16:15

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
حال الطقس
02:15

كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More