الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
21
o
الجنوب
20
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
21
o
الجنوب
20
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سعيد: لبنان ملتزم بالإصلاح وندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل
2025-04-23 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
2
min
سعيد: لبنان ملتزم بالإصلاح وندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل
أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في كلمة له خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن "لبنان عند مفترق طرق تاريخي، بين الهشاشة والتعافي، وبين الجمود والتحول."
ورأى أن "الأزمة التي أصابت لبنان ليست أزمة مالية فحسب، بل هي فشل مؤسسي عميق هز ركائز القطاعين العام والخاص على حد سواء. لكن كما نعلم، فالأزمات تخلق أيضًا فرصًا، فرصًا لتصحيح البنى، وللقيام بإصلاحات جذرية، ولإعادة بناء الثقة."
وشدد على أن "لبنان ملتزم بالإصلاح. وهذا ليس مجرد خطاب سياسي. نحن ندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، مسار دين غير مستدام، نظام مصرفي مشلول، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية."
وأشار إلى أن "في مصرف لبنان، أولى أولوياتنا هي الحفاظ على أصول الدولة، بينما نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي. نحن نفرض ضوابط صارمة، ونعطي الأولوية للشفافية، ونوائم ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية في العمل المصرفي المركزي.
وثانيًا، نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية. وهنا، لا بد من توجيه أسمى آيات الشكر إلى صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات، والذي كان له دور حاسم خلال هذه السنوات العصيبة.
وثالثًا، نخوض التحدي الأصعب، ولكن الأكثر ضرورة: إعادة تأهيل القطاع المصرفي اللبناني. فهذا الإصلاح أساسي لاستعادة الثقة، ولإحياء دور الوساطة المالية، وتنشيط الاستثمار المنتج. يجب حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، ولكن ضمن استراتيجية واقعية وعادلة."
ولفت إلى أن "هدفنا النهائي هو ترسيخ هذا الجهد الوطني ضمن اتفاق موثوق وشامل مع صندوق النقد الدولي. فبرنامج الصندوق ليس فرضًا خارجيًا، بل هو منصة للتعافي، وإطار للانضباط المالي والنقدي، ومحفز لاستعادة ثقة المستثمرين والمودعين. إنه العمود الفقري لاستراتيجيتنا من أجل استقرار الاقتصاد، وتأمين التمويل الميسر، ووضع أسس النمو المستدام."
وأكد أن "لبنان مستعد لاتخاذ الخيارات الصعبة لتحمل الكلفة السياسية للإصلاح، ولمحاسبة نفسه بنفسه."
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لبنان
ملتزم
بالإصلاح
وندرك
تمامًا
التعافي
بمعالجة
الخلل
التالي
رائد خوري: للاتفاق على جدولة الودائع
البستاني: لبنان يجب أن يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-13
بوتين: تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة "جذور" النزاع
آخر الأخبار
2025-03-13
بوتين: تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة "جذور" النزاع
0
أخبار دولية
2025-03-08
زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-03-08
زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة
0
خبر عاجل
2025-04-07
رئيس الجمهورية لمجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL: لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان بل يزيد الوضع تعقيدًا
خبر عاجل
2025-04-07
رئيس الجمهورية لمجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL: لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان بل يزيد الوضع تعقيدًا
0
خبر عاجل
2025-03-27
معلومات للـLBCI: كريم سعيد في طريقه إلى بعبدا للحديث أمام مجلس الوزراء
خبر عاجل
2025-03-27
معلومات للـLBCI: كريم سعيد في طريقه إلى بعبدا للحديث أمام مجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
0
اقتصاد
10:51
توقيع مذكرتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية... شقير: تصبان في إحقاق الحق وتكريس العدالة
اقتصاد
10:51
توقيع مذكرتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية... شقير: تصبان في إحقاق الحق وتكريس العدالة
0
اقتصاد
07:40
رائد خوري: للاتفاق على جدولة الودائع
اقتصاد
07:40
رائد خوري: للاتفاق على جدولة الودائع
0
اقتصاد
2025-04-22
البستاني: لبنان يجب أن يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد
اقتصاد
2025-04-22
البستاني: لبنان يجب أن يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
16:37
كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ
آخر الأخبار
16:28
فاينانشيال تايمز: ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الأميركية
خبر عاجل
16:24
معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
أخبار دولية
15:54
نتنياهو ندّد بإيران وحماس خلال إحياء إسرائيل ذكرى الهولوكوست
أخبار لبنان
15:52
مخزومي: القرار بسحب توقيعي على اقتراح تعديل قانون البلديات متخذ إذا حصل تلاعب بالتعديلات المقترحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-16
السفير السعودي السابق: لا تضيعوا هذه الفرصة For God's Sake
أخبار لبنان
2025-01-16
السفير السعودي السابق: لا تضيعوا هذه الفرصة For God's Sake
0
حال الطقس
2025-02-20
أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟
حال الطقس
2025-02-20
أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟
0
أخبار لبنان
2025-04-05
تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية
أخبار لبنان
2025-04-05
تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية
0
آخر الأخبار
2025-01-15
الرئيس بري يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في عين التينة
آخر الأخبار
2025-01-15
الرئيس بري يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في عين التينة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تعرفوا إلى خليل رجل الـ٨٩ عامًا الذي يرتاد النادي الرياضي يوميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تعرفوا إلى خليل رجل الـ٨٩ عامًا الذي يرتاد النادي الرياضي يوميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أولى مراحل وداع البابا فرنسيس... من كنيسة القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أولى مراحل وداع البابا فرنسيس... من كنيسة القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما تقوم به إسرائيل من خروقات وإغتيالات في لبنان تسعى لتطبيقه في غزة أيضًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما تقوم به إسرائيل من خروقات وإغتيالات في لبنان تسعى لتطبيقه في غزة أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدية بيروت على جدول أعمال مجلس النواب... بين تكريس المناصفة وتقليص دور المحافظ
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلدية بيروت على جدول أعمال مجلس النواب... بين تكريس المناصفة وتقليص دور المحافظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تفاصيل اليوم الثالث من إجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تفاصيل اليوم الثالث من إجتماعات الربيع في واشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
2
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
3
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
4
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
5
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
7
آخر الأخبار
06:01
رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا
آخر الأخبار
06:01
رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-04-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-04-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More