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اقتصاد
كركي: زيادة إنفاق الضمان الصحّي تواكب عملية رفع مستوى التغطية
2025-04-24 | 04:11
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كركي: زيادة إنفاق الضمان الصحّي تواكب عملية رفع مستوى التغطية
أفادت مديريّة العلاقات العامّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن التغطية الدوائية عادت إلى نسبة تتراوح بين 80% و95%، مشيرة الى أنها تغطّي معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة (نحو 4200 دواء).
وأشارت في بيان، الى أن نسبة التغطية الاستشفائية ارتفعت إلى 90% للأعمال الجراحية، سواء المقطوعة منها أو غير المقطوعة، والتي يجري العمل على تحديث لوائحها بشكل دوريّ.
ولفتت الى أنه "في ما يخصّ الأعمال الجراحية المقطوعة، التزم المدير العام للصندوق محمد كركي بصرف دفعات مالية دوريّة للمستشفيات، تُمنح كسلفات مالية وكدفعات توازي قيمة المعاملات المنجزة المقدّمة إلى الصندوق.
وأوضحت انه "في هذا السياق، أصدر كركي بتاريخ 23 نيسان 2025 القرار رقم 351، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية، ليبلغ مجموع ما تم تسديده منذ مطلع عام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 658 مليار ليرة. كما تم تسديد 409 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و263 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين".
وقالت: "بذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1330 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه، وبالتالي فإنّ تقديمات الصندوق شهدت تطوّراً كبيراً مقارنة مع مدفوعات العام الماضي، حيث أن مدفوعات الأشهر الثلاث الأولى من العام 2025 (1330 مليار ل.ل.) شكّلت أكثر من 75% ممّا تمّ إنفاقه في العام 2024 كإجمالي التقديمات الصحيّة (1745 مليار ل.ل.).
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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