الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

2025-04-25 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...
0min
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 26000 ليرة لبنانية والمازوت 22000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز. 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1339.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1379.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1211.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1019.000 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

البنزين

المازوت

جابر شارك في اجتماع مع صندوق النقد الدولي حول إقتصاديات منطقة MENAP
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-03-07

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

LBCI
اقتصاد
2025-01-31

ارتفاع بسعر البنزين والمازوت... هكذا أصبحت أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2025-03-26

إنخفاض في سعر البنزين والمازوت...

LBCI
اقتصاد
2025-02-25

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:53

جابر شارك في اجتماع مع صندوق النقد الدولي حول إقتصاديات منطقة MENAP

LBCI
اقتصاد
04:11

كركي: زيادة إنفاق الضمان الصحّي تواكب عملية رفع مستوى التغطية

LBCI
اقتصاد
2025-04-23

سعيد: لبنان ملتزم بالإصلاح وندرك تمامًا أن طريق التعافي يمر بمعالجة جذور الخلل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-23

خطوة لدعم قطاع الكهرباء سجلت اليوم

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
03:15

الرئيس عون من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: جئت إليكم اليوم لأكشف لكم سرا مكشوفا وهو أن المسؤول يحتاج الى مقومات كثيرة وغالبا الى أشخاص كثر ولكنه يحتاج أولا الى من يقول له "لا" شرط ألا تكون لا كيدية أو ثأرية

LBCI
آخر الأخبار
02:55

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقاء ممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني

LBCI
أمن وقضاء
02:43

هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية

LBCI
أخبار دولية
02:36

مسؤول باكستاني لفرانس برس: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند

LBCI
أخبار دولية
02:34

نتنياهو يقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:43

استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية: 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون

LBCI
أخبار دولية
02:34

نتنياهو يقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق

LBCI
أخبار دولية
13:25

كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:44

واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟

LBCI
خبر عاجل
12:29

لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:33

محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح

LBCI
فنّ
13:58

طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

LBCI
خبر عاجل
13:11

عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
16:10

بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس النواب اقر اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More