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اقتصاد
حبيب للـLBCI: الطلبات على قروض الإسكان ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
2025-04-25 | 04:48
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حبيب للـLBCI: الطلبات على قروض الإسكان ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن الطلبات على القروض ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، كاشفا أن الطلبات على القروض جاءت خصوصا من لبنانيين غير المقيمين يريدون شراء أو بناء ترميم منزل في لبنان.
وأشار حبيب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة أعطيا أملا جديدا للبنانيين.
وعن القرض القطري، قال: "أبدينا اهتماما بالقروض التي ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط وطلبنا قروضا لذوي الحاجات الخاصة"، مضيفا: "نحن بمرحلة مفاوضات".
وقال حبيب: "أعطينا موافقات لـ1404 أشخاص تقريبا منذ 3 أشهر حتى اليوم: 1175 قرضا للشراء، 97 قرضا للبناء، 121 قرضا للترميم و11 قرضا باللبناني".
وأشار الى أن هؤلاء واجهوا مشكلة الافادات العقارية.
وقال المدير العام لمصرف الإسكان: "لم نعد نرتكز فقط على الراتب بل على مدخول العائلة وأصبحا نقبل بكفالات شخصية لتسهيل وتسريع المعاملة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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مصرف الإسكان
أنطوان حبيب
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