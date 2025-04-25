البستاني: إقرار رفع السرية المصرفية خطوة فعلية في رحلة الألف إصلاح

اعتبر النائب فريد البستاني أن إقرار مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية هو أول خطوة فعلية في رحلة الألف إصلاح.



وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، الى أن المطلوب اليوم العمل على التزام وإقرار الإصلاحات الأخرى التي يتطلبها صندوق النقد من ضمن احترام السيادة اللبنانية والعمل على إعادة هيكلة المصارف بطريقة تحفظ أموال المودعين وتؤمّن ديمومة القطاع المصرفي.