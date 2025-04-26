مصرف لبنان: المواقف المنسوبة الى الحاكم خلال اجتماعات واشنطن عارية من الصحة

أعلن مصرف لبنان أن بعض وسائل الإعلام الالكترونية تناقلت مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان في خلال اجتماعات واشنطن عارية تماماً من الصحة.



وأشار المركزي في بيان، الى أنه "حرصاً على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".