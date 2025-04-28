مصلحة الاقتصاد في الشمال: مخالفات غذائية في معامل وسوبرماركات

في إطار متابعتها لملفات السلامة الغذائية، قامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، بإشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، بجولات تفتيشية شملت عددا من معامل تصنيع الطحينة والحلاوة، بالإضافة إلى عدد من السوبرماركات في طرابلس، الكورة، وعكار.



‎وخلال هذه الجولات، تم أخذ عينات من منتجات الحلاوة والطحينة وإرسالها إلى المختبرات المختصة لتحليل جودتها وسلامتها. وقد أظهرت نتائج التحاليل عدم مطابقة عينتين للمعايير الصحية من الناحية الجرثومية، بسبب وجود قولونيات بنسبة تفوق الحد المسموح به.



و‎بناءً عليه، تم تسطير محضري ضبط بحق أصحاب المعملين، وإنذارهما بوجوب التوقف عن التداول إلى حين تصحيح الوضع وإجراء فحوص جديدة.



‎كما رصد مراقبو المصلحة مخالفة في أحد السوبرماركات في منطقة المئتين - طرابلس، بسبب بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار. وقد تم تسطير محضر ضبط بصاحب السوبرماركت وحجز البضاعة المخالفة تمهيدا لإتلافها وفقا للأصول القانونية.



‎وأكدت المصلحة استمرارها في تكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية والتشدد في تطبيق القوانين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.