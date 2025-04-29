حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي

في أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، بتاريخ 28 و29 نيسان 2025.



وقد التقى سعيد بحاكم بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دو غالو، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقر الرئيسي لبنك فرنسا.

وتركّزت المناقشات على الأزمة المالية في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدام. كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، وأهمية الحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي. وقد تميزت المحادثات بطابع بنّاء.



وأكد الحاكم فيليروي دو غالو التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود أوسع لتحديث الأطر المؤسسية وتعزيز القدرات التشغيلية لمصرف لبنان.



وخلال الزيارة نفسها، التقى سعيد أيضا بالمدير العام للخزينة الفرنسية برتران دومون، الذي جدد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في كل المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.



وبحسب بيان لمصرف لبنان، فإن هذه الزيارة تُعد واحدة من سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين مصرف لبنان والمؤسسات النقدية والمالية الفرنسية. وفي هذه المرحلة الدقيقة من المسار الاقتصادي للبنان، تكتسب هذه الشراكات أهمية قصوى. فبفضل خبرتها العميقة وقيادتها المؤسسية، تظل فرنسا شريكا محوريا في التعامل مع التحديات النقدية والمصرفية المعقدة، ولا سيما في إطار التجارب الأوروبية، بما يساهم في دعم مسار التعافي اللبناني.