الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...
2025-04-30 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
4
min
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...
أعلنت وزارة الطاقة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر نيسان هو التالي:
28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
31.451 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 31.451 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 31.451 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأشارت الى أن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر نيسان البالغ 1.305.617 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، مع الأخذ بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
ولفتت الى انها تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل."
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة".
وأعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر نيسان 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".
وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، اشارت الى أنه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
ولفتت انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت بالمعنيين بحماية المستهلك وبخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
تسعيرة
المولدات
الخاصة
نيسان...
التالي
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-02-28
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
اقتصاد
2025-02-28
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
0
اقتصاد
2025-03-28
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولّدات الخاصّة عن شهر آذار
اقتصاد
2025-03-28
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولّدات الخاصّة عن شهر آذار
0
أخبار لبنان
2025-03-08
فريد البستاني: تسعيرة المولدات يجب أن تكون وفق العدادات
أخبار لبنان
2025-03-08
فريد البستاني: تسعيرة المولدات يجب أن تكون وفق العدادات
0
أمن وقضاء
2025-01-30
أمن الدّولة في الشّمال تجول على أصحاب المولّدات الكهربائيّة وتسطّر محاضر ضبط
أمن وقضاء
2025-01-30
أمن الدّولة في الشّمال تجول على أصحاب المولّدات الكهربائيّة وتسطّر محاضر ضبط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:34
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
05:34
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
0
اقتصاد
14:54
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
اقتصاد
14:54
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
0
اقتصاد
10:53
جابر: "المالية" والحكومة والمجلس النيابي حريصون على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية
اقتصاد
10:53
جابر: "المالية" والحكومة والمجلس النيابي حريصون على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية
آخر الأخبار
d-none hideMe
خبر عاجل
05:34
مصرف لبنان: سنقترح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف
آخر الأخبار
05:20
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية استهدفت متطرفين يستعدون لمهاجمة الدروز في سوريا
علوم وتكنولوجيا
05:18
"قد يحتوي على مكونات الحياة"... علماء يكتشفون كوكبًا جديدًا يختبئ في نظامنا الشمسي
أخبار دولية
05:17
الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية
آخر الأخبار
05:01
جاهزين للنشاط والرياضة والحماس؟... اليوم بينطلق مهرجان OMT Beirut Sports Festival... ناطرينكن بالفوروم دو بيروت من 30 نيسان لغاية 4 أيار... كونوا كثار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
وزير الصناعة جو عيسى الخوري... اليكم سيرته الذاتية
أخبار لبنان
2025-02-08
وزير الصناعة جو عيسى الخوري... اليكم سيرته الذاتية
0
أخبار دولية
2025-04-28
منذ منتصف آذار... الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن
أخبار دولية
2025-04-28
منذ منتصف آذار... الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن
0
فنّ
2025-02-23
بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين
فنّ
2025-02-23
بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين
0
أمن وقضاء
2025-04-08
استلم سيّارة رب عمله السّابق بهدف إصلاحها فسرقها وتوارى عن الأنظار
أمن وقضاء
2025-04-08
استلم سيّارة رب عمله السّابق بهدف إصلاحها فسرقها وتوارى عن الأنظار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:33
الجنرال جيفرز في لبنان... وسلسلة لقاءات له تبدأ بالرئيس عون
أخبار لبنان
02:33
الجنرال جيفرز في لبنان... وسلسلة لقاءات له تبدأ بالرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما
تقارير نشرة الاخبار
14:00
بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:50
24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!
0
أخبار دولية
13:25
أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار دولية
13:25
أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:04
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
خبر عاجل
12:04
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
2
أمن وقضاء
09:59
سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
09:59
سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
3
فنّ
01:35
حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما
فنّ
01:35
حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما
4
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
5
اقتصاد
03:52
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...
اقتصاد
03:52
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...
6
اقتصاد
14:54
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
اقتصاد
14:54
حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي
7
أخبار لبنان
13:09
محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق
أخبار لبنان
13:09
محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق
8
أخبار لبنان
11:41
الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد
أخبار لبنان
11:41
الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More