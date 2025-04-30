جلسة للجنة الاقتصاد.. البستاني: قطاع النقل بحاجة إلى تفعيل وتحديث

عقدت لجنة الاقتصاد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب .



وقال البستاني بعد الجلسة: "ناقشنا مواضيع عدة وأقول لا يوجد اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع للنقل حديث، ويراعي السلامة المرورية، واكتشفنا أن هناك مشاكل عديدة يعاني منها القطاع الذي تشوهت صورته بسبب التهريب الذي عانينا منه.



وشدد على وجوب أن يكون سائق الشاحنة لبنانيا، لافتا الى أن اللجنة ستقوم بدراسة مع وزارة العمل لتحفيز اللبناني لامتهان هذه المهنة.



ولفت الى انه تمت مناقشة موضوع المعاملة بالمثل، مشددا على وجوب أن تكون الرسوم مماثلة.

وقال: "هناك مشاكل بالنسبة لتسجيل الشاحنات، اذ هناك ضرورة لمشروع القانون سنطرح ذلك كما يجب تحديث الأسطول البري وتفعيل الرقابة فقطاع النقل بحاجة إلى تفعيل وتحديث وسمعت انه لدى الوزارة قانون ستطرحه بهذا الخصوص".