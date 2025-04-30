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اقتصاد
مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنظم محاضر ضبط
2025-04-30 | 09:59
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مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنظم محاضر ضبط
تم تنظيم محضر ضبط في ملحمة في منطقة دردغيا بسبب وجود لحوم غير مستوفية لشروط التخزين وذلك ضمن جولة نفذها المراقبون مع المراقب الصحي في اتحاد بلديات قضاء صور.
وجالت دورية ثانية مع جهاز الامن العام في سوق صيدا التجاري للتثبت من صحة خبر وجود ملبوسات مدون عليها بيانات باللغة العبرية وتم اجراء التحقيق اللازم واعداد تقرير بالنتيجة .
وقامت دورية ثالثة بكيل ورصرصة صهريج محروقات في مركز الكيل في منطقة الزهراني .
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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