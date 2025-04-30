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اقتصاد
رسامني زار جمعية الصناعيين: الصناعة الوطنية تعتبر أولوية بالنسبة لي
2025-04-30 | 10:37
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رسامني زار جمعية الصناعيين: الصناعة الوطنية تعتبر أولوية بالنسبة لي
زار وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني، جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة.
وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وفي ملفات أساسية بالنسبة للقطاع والتي تقع من ضمن مسؤوليات الوزارة، للعمل على معالجتها.
الزعني
وركز الزعني في كلمته، على نقطتين أساسيتين تتعلق بالمناطق الصناعية إن كان من ناحية توسعتها أو اقامة مناطق جديدة، وزيادة الاستثمار الصناعي.
وأشار الى "ضرورة تعديل قانون البناء في ما خص زيادة ارتفاع الطوابق في الأبنية الصناعية كما هو معمول به عالميا".
واعتبر الزعني أن "تحقيق هذه الأمور مهم جدا ويريح الصناعيين ويسمح لهم بتوسعة اعمالهم وبالتالي تنمية القطاع الصناعي، في مقابل ارتفاع اكلاف الانتاج التي تضغط على الصناعيين".
وشدد على أن "لبنان بلد صناعي بامتياز، والصناعة متجذرة تاريخيا في لبنان قبل العام 1975 وهي تمكنت من تثبيت ذاتها ومن تلبية احتياجات اللبنانيين خلال الازمات خصوصا خلال السنوات الخمس الاخيرة".
رسامني
من جهته، اعتبر الوزير رسامني أن جهوده تصب حاليا على الأولويات الاساسية ولا سيما لجهة اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤسس للمستقبل بالاضافة الى القيام بتعيينات ادارية تستند الى الكفاءة والتخصص بعيدا عن المحسوبيات والطائفية، معتبرا أن التعيينات ضمن هذا المنظار يساعد كثيرا في تحقيق نقلة نوعية في عمل الادارة اللبنانية ولا سيما في وزارته.
وأشار الوزير رسامني الى أن الصناعة الوطنية تعتبر أولوية بالنسبة له، معرباً عن استعداده للتجاوب مع المطالب المحقة التي تساعد هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الوطني، وكذلك وعقد لقاءات جديدة لدراسة مشاريع محددة مكتملة العناصر للبحث فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
نقاش
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى ملفات مهمة، أبرزها موضوع مرفأ بيروت وعمليات التصدير إلى المملكة العربية السعودية والبحرين. وأكدت جمعية الصناعيين في هذا الإطار، على ضرورة أن تتخذ الدولة، بكل أجهزتها ووزاراتها المعنية، قرارات وإجراءات جذرية ونهائية في ما يخص ملف الاستيراد، سواء من حيث ضبط عمليات التهريب أو مكافحة التزوير. كما شددت الجمعية على ضرورة إجراء رقابة وتفتيش دقيقين لعمليات التصدير، مطالبةً في هذا الإطار، بضرورة استخدام أجهزة سكانر متطورة بتقنيات عالية في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى والمعابر، الأمر الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية وموثوقة للدول المستوردة، ولا سيما السعودية والبحرين ودول الخليج.
كما تناول المجتمعون أهمية تشغيل مطار الرئيس رينه معوض في القليعات والتقدم الحاصل على هذا المستوى.
وبعد مناقشة عدد من المواضيع الأساسية التي تشكل أولوية ملحّة للقطاع الصناعي، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بهدف إعداد ورقة تتضمن النقاط التي تم بحثها، ليصار لاحقاً إلى مناقشة كل ملف على حدة ضمن اجتماعات متخصصة، تمهيداً للتوصل إلى حلول مناسبة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
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أخبار لبنان
اقتصاد
فايز رسامني
جمعية الصناعيين
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