اجتماع في وزارة المالية لتنسيق الزيارة الى بغداد

عُقد في وزارة المالية بعيد ظهر اليوم اجتماع في وزارة المالية ضم الى الوزير ياسين جابر، وزير الطاقة جو صدي ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، خُصص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها الى بغداد وزيري المالية والطاقة لمتابعة النقاش في موضوع تزويد لبنان بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء ولاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العراقية.وبعد الاجتماع، أعلن جابر أن الهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون، خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها.ولفت الى أنه في موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة الى "أمور عديدة نتكلم عنها الآن ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على أفضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق واياهم للمستقبل".وأشار جابر الى أن الزيارة ليست ليقوم لبنان بالدفع فوراً، لافتا الى أن هناك توافقا واتفاقية أقرها المجلس النيابي على أن يتم التسديد عبر سلع وخدمات، وأن هناك اموالاً أصبحت متوافرة في صندوق حساب خاص بهذا الموضوع يمكن البدء بها، ومؤسسة كهرباء لبنان تساهم في تغذية هذا الصندوق، وأن هناك أموالا وضعت سابقاً وأن هناك أموالا ستودع لاحقًا وأن هناك أيضا إصرار لدى المجلس النيابي ليكون هناك تسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق.