جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة، واستقر سعر صفيحة المازوت، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 41 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:



البنزين 95 اوكتان: مليون و352 ألف ليرة



البنزين 98 اوكتان: مليون و392 ألف ليرة



المازوت: مليون و217 ألف ليرة



الغاز: 938 ألف ليرة